Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Lên đơn hàng vải ở kho
Xuất hàng
Làm phiếu xuất kho
Theo dõi xuất nhập vật tư ở xưởng
Các công việc, bảng báo cáo khác theo sự phân công của công ty.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết excel cơ bản
Chịu khó, có tinh thần trách nhiệm
Gắn bó lâu dài với công ty
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA Thì Được Hưởng Những Gì

• Bao cơm trưa
• Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
• Có lộ trình tăng lương
• Nghỉ lễ, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 154 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

