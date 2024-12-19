Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Lên đơn hàng vải ở kho

Xuất hàng

Làm phiếu xuất kho

Theo dõi xuất nhập vật tư ở xưởng

Các công việc, bảng báo cáo khác theo sự phân công của công ty.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết excel cơ bản

Chịu khó, có tinh thần trách nhiệm

Gắn bó lâu dài với công ty

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA Thì Được Hưởng Những Gì

• Bao cơm trưa

• Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

• Có lộ trình tăng lương

• Nghỉ lễ, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin