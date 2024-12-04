Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 274 Lê Sao, phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Theo dõi, thống kê số lượng hàng hóa tại kho

Đảm bảo số lượng hàng hóa theo yêu cầu của Công ty

Kiểm soát số liệu tồn kho, hệ thống đơn hàng trong quá trình xuất nhập hàng hóa

Một số công việc được giao tại từng thời điểm

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên từ : 23-30 tuổi.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm về quản lý kho hàng

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan

Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần ham học hỏi

Có ý chí cầu tiến, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 9.000.000 (Hoặc thương lượng theo năng lực)

Được tham gia BHXH, BHYT sau thời gian thử việc

Chế độ ngày phép năm ... theo quy định

Lương tháng 13

Môi trường làm viêc trẻ và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.