Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 274 Lê Sao, phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Theo dõi, thống kê số lượng hàng hóa tại kho
Đảm bảo số lượng hàng hóa theo yêu cầu của Công ty
Kiểm soát số liệu tồn kho, hệ thống đơn hàng trong quá trình xuất nhập hàng hóa
Một số công việc được giao tại từng thời điểm

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên từ : 23-30 tuổi.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm về quản lý kho hàng
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần ham học hỏi
Có ý chí cầu tiến, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 9.000.000 (Hoặc thương lượng theo năng lực)
Được tham gia BHXH, BHYT sau thời gian thử việc
Chế độ ngày phép năm ... theo quy định
Lương tháng 13
Môi trường làm viêc trẻ và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 755 Luỹ Bán Bích, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TPHCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

