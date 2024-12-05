Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 394 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm soát tính hợp lệ của hoạt động xuất, nhập, tồn kho hàng hóa.

Theo dõi và xác nhận đơn hàng của Bộ phận kinh doanh.

Xử lý xuất kho trên phần mềm odoo erp.

Xử lý đổi trả hàng hóa.

Xử lý chuyển hàng giữa các kho trên hệ thống.

Nhập số liệu kiểm kho hàng tuần.

Theo dõi sổ quỹ tiền mặt Kho: Tiền vận chuyển, Tiền xăng,...

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường

Giới tính: Nữ

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành có liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng.

Là người cẩn thận, tỉ mỉ, thích làm việc với số liệu.

Sử dụng được phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng năng suất làm việc, thưởng lễ Tết, lương tháng 13,...

Lộ trình tăng lương rõ ràng, định kỳ 06 tháng/ lần.

Chế độ đãi ngộ theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN,...

Sinh nhật, hiếu hỷ, liên hoan, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin