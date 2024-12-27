Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thời trang VMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Thời trang VMG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 25
- 35 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, quận 7 TPHCM, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hóa
Lập, hạch toán phiếu xuất-nhập kho
Kiểm tra đối chiếu chứng từ với số liệu thực tế tồn kho
Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng và các giấy tờ liên quan
Kiểm tra đối chiếu số liệu hàng hóa giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra và chạy giá vốn
Báo cáo xuất nhập tồn hàng tháng
Kiểm kê hàng hóa định kỳ
Lưu trữ chứng từ đúng quy định
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên về kế toán kho
Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán.
Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực trong công việc
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, thẳng thắn.
Ưu tiên các bạn có thể nhận việc liền
Tại Công ty TNHH Thời trang VMG Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong một công ty thời trang cao cấp với thâm niên hơn 20 năm trên thị trường phân phối và bán lẻ thời trang cao cấp. Hệ thống phát triển hơn 30 cửa hàng trên toàn quốc.
Môi trường ổn định với tỉ lệ CBNV gắn bó từ 5 năm trở lên đạt gần 50%.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.
Thu nhập cạnh tranh dựa theo năng lực.
Thưởng lương tháng 13,14 (tùy vào tình hình Kinh doanh)
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn vào đội ngũ kế thừa và cơ hội thăng tiến
Được hưởng các chính sách phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể như: Khám sức khỏe định kỳ, Team Building, Happy Hour, Gala cuối năm, kỉ niệm sinh nhật công ty và CBNV, các ngày lễ Tết...
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung với không gian làm việc sang trọng, đầy đủ tiện nghi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang VMG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
