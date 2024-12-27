Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thời trang VMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 - 35 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, quận 7 TPHCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán kho

Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hóa

Lập, hạch toán phiếu xuất-nhập kho

Kiểm tra đối chiếu chứng từ với số liệu thực tế tồn kho

Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng và các giấy tờ liên quan

Kiểm tra đối chiếu số liệu hàng hóa giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra và chạy giá vốn

Báo cáo xuất nhập tồn hàng tháng

Kiểm kê hàng hóa định kỳ

Lưu trữ chứng từ đúng quy định

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên về kế toán kho

Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán.

Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực trong công việc

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, thẳng thắn.

Ưu tiên các bạn có thể nhận việc liền

Tại Công ty TNHH Thời trang VMG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một công ty thời trang cao cấp với thâm niên hơn 20 năm trên thị trường phân phối và bán lẻ thời trang cao cấp. Hệ thống phát triển hơn 30 cửa hàng trên toàn quốc.

Môi trường ổn định với tỉ lệ CBNV gắn bó từ 5 năm trở lên đạt gần 50%.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

Thu nhập cạnh tranh dựa theo năng lực.

Thưởng lương tháng 13,14 (tùy vào tình hình Kinh doanh)

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn vào đội ngũ kế thừa và cơ hội thăng tiến

Được hưởng các chính sách phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể như: Khám sức khỏe định kỳ, Team Building, Happy Hour, Gala cuối năm, kỉ niệm sinh nhật công ty và CBNV, các ngày lễ Tết...

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung với không gian làm việc sang trọng, đầy đủ tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang VMG

