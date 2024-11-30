Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 246 - 248 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập phiếu xuất-nhập,... kho

- Kiểm tra tính hợp lệ (theo quy định hiện hành hoặc của công ty) các loại

hóa đơn, chứng từ trước khi xuất/nhập kho

- Nhận và lưu trữ các chứng từ liên quan từ thủ kho

- Kiểm tra việc ghi chép của thủ kho, định kỳ cùng thủ kho kiểm kê, đối

chiếu số lượng trên sổ sách và tại kho

- Kiểm tra và nhập các chứng từ, số liệu hàng hóa vào sổ sách hoặc phần

mềm kế toán

- Lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý khi có chênh lệch, sai sót,

thiếu hụt,...

- Hạch toán việc xuất – nhập hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư; đảm bảo sự

chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí

- Theo dõi, lập biên bản xác minh công nợ xuất-nhập định kỳ theo quy định,

phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu, xử lý số liệu khi có phát sinh

- Lập báo cáo xuất-nhập-tồn kho và các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu,

quy định.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ/Nam

- Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học kế toán hoặc các ngành có liên

quan.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương ngành hàng tiêu dùng

nhanh.

- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.

- Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

- Đam mê công việc, hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc

cao.

- Trình độ vi tính: Word, Excel, Power point ... thành thạo.

- Sử dụng phần mềm ERP

Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn + Đãi ngộ xứng tầm.

Phục vụ ăn trưa, trà, cà phê tại văn phòng.

BHXH, Y tế theo quy định của luật.

Thưởng tháng 13, 14, du lịch.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin