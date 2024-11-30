Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 246

- 248 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập phiếu xuất-nhập,... kho
- Kiểm tra tính hợp lệ (theo quy định hiện hành hoặc của công ty) các loại
hóa đơn, chứng từ trước khi xuất/nhập kho
- Nhận và lưu trữ các chứng từ liên quan từ thủ kho
- Kiểm tra việc ghi chép của thủ kho, định kỳ cùng thủ kho kiểm kê, đối
chiếu số lượng trên sổ sách và tại kho
- Kiểm tra và nhập các chứng từ, số liệu hàng hóa vào sổ sách hoặc phần
mềm kế toán
- Lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý khi có chênh lệch, sai sót,
thiếu hụt,...
- Hạch toán việc xuất – nhập hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư; đảm bảo sự
chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí
- Theo dõi, lập biên bản xác minh công nợ xuất-nhập định kỳ theo quy định,
phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu, xử lý số liệu khi có phát sinh
- Lập báo cáo xuất-nhập-tồn kho và các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu,
quy định.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ/Nam
- Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học kế toán hoặc các ngành có liên
quan.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương ngành hàng tiêu dùng
nhanh.
- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.
- Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
- Đam mê công việc, hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc
cao.
- Trình độ vi tính: Word, Excel, Power point ... thành thạo.
- Sử dụng phần mềm ERP

Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn + Đãi ngộ xứng tầm.
Phục vụ ăn trưa, trà, cà phê tại văn phòng.
BHXH, Y tế theo quy định của luật.
Thưởng tháng 13, 14, du lịch.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 246 - 248 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

