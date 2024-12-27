Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 328 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Kế toán kho chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến kho hàng, đảm bảo tính chính xác của các số liệu về tồn kho, nhập xuất hàng hóa, vật tư. Công việc của kế toán kho cũng bao gồm việc lập báo cáo về tình hình kho, kiểm kê định kỳ và phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động kho diễn ra hiệu quả.
Công việc chính
Quản lý hàng tồn kho, đảm bảo chính xác số lượng và chất lượng hàng hóa.
Nhập xuất hàng hóa, cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý kho.
Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập kho và xuất kho.
Lập báo cáo tồn kho định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Tham gia kiểm kê hàng tồn kho định kỳ hoặc đột xuất.
Quản lý và sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc tìm kiếm, lấy hàng.
Kiểm soát và giám sát việc vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn và đúng tiến độ.
Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý kho, giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên nữ (Có thể đi làm ngay)
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán
Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp tốt. Có thể sử dụng tiếng Trung là điểm cộng
Kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 8h30 -17h30 từ thứ 2- thứ 6.
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Có cơ hội làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển ổn định lâu dài
Có cơ hội phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 833 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

