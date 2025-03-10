Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 11, toà nhà King Buiding, số 7 Chùa Bộc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO ORANGE (“ORANGE”) là doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực truyền thông – quảng cáo, chuyên cung cấp các dịch vụ quảng cáo trên kênh AWING Channel , kênh Location-based Marketing, cho các nhãn hàng.

Văn phòng làm việc: Tầng 11, tòa King Building, số 7 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

1.

- Lập đề xuất thu chi. Hạch toán doanh thu, chi phí, phát sinh của doanh nghiệp.

- Hạch toán chứng từ ngân hàng, theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu với khách hàng và nhà cung cấp. Kiểm tra đối chiếu hàng tháng với khách hàng và NCC.

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh khác, lương, BHXH,...

- Tập hợp hóa đơn, chứng từ lên tờ khai thuế GTGT hàng quý, thuế TNCN.

- Theo dõi công nợ nội bộ khối văn phòng, tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- In chứng từ, In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT.

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác của kế toán viên.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Đại học các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,..

- Ưu tiên các bạn mới ra trường, ham học hỏi, yêu thích công việc kế toán.

- Thành thạo Excel, Word, phần mềm kế toán MISA và một số phần mềm liên quan đến kế toán khác.

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, muốn gắn bó lâu dài.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần học hỏi, có tinh thần làm việc teamwork.

- Ứng viên có thể sử dụng Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10-15 triệu gross + Phụ cấp ăn trưa + Phụ cấp cá nhân

- Phúc lợi người lao động: BHXH, phụ cấp ăn trưa, khám sức khỏe định kì, du lịch hàng năm, team building mỗi Quý và các chế độ phúc lợi theo quy định.

- Thưởng tháng lương thứ 13, lễ tết theo quy định của công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được làm việc với các brand lớn (Honda, Unilever, Mobifone, Vietnam Airlines,...) và agency hàng đầu trong ngành quảng cáo (GroupM, Dentsu...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin