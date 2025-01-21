Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Khu P, Tòa nhà Hateco Apollo, đường Xuân Phương, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán về Quỹ tiền mặt, tiền ngân hàng và một số nghiệp vụ khác vào phần mềm kế toán MISA theo ngày phát sinh.

Hàng ngày rà soát báo cáo Quỹ tiền mặt, tiền ngân hàng và thông báo cho kế toán trưởng, ban lãnh đạo.

Kiểm soát tính hợp lý và hợp phát của các hợp đồng đầu vào và đầu ra

Lên bảng kê theo dõi các Hợp đồng đầu vào và đầu ra, lưu trữ Hợp đồng theo đúng quy định.

Hoàn thiện các chứng từ liên quan về khai hải quan xuất khẩu vào các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Kết hợp với kế toán thuế xuất hóa đơn đầu ra.

Theo dõi đơn hàng xuất khẩu, tương tác với các bộ phận về tiến trình hàng hóa của lô hàng xuất khẩu đó

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của các trường Đại học.

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, word, excel.

Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 90% lương;

Thu nhập: 9.000.000 - 10.000.000 đồng/ tháng (LCB thỏa thuận theo năng lực);

Thưởng: KPIs quý/ năm, tháng 13, lễ, tết, sinh nhật...;

Làm thêm: ngày thường 150% lương, cuối tuần 200% lương, lễ tết 300%;

Review lương 02 lần/năm & đột xuất theo kết quả thực hiện công việc;

Được tài trợ gói Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt (quốc tế) khám và chi trả quyền lợi tại tất cả các bệnh viện công & quốc tế cho bản thân và các con; chế độ BHXH theo quy định;

Được tham gia các khóa đào tạo miễn phí nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng phục vụ cho bản thân.

Được tham gia các hoạt động ngoại khoá định kỳ: Giải Esports, bóng đá, bóng bàn, cầu lông,..

Được cấp quỹ giải trí hàng tháng đến từng CBNV

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, sáng tạo;

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc (laptop, sim số, điện thoại, email, đồng phục);

Được tham gia các hoạt động du xuân, du lịch ít nhất 03 lần/năm.

Thời gian làm việc: Từ T2 - hết thứ 6, thứ 7 làm việc/ nghỉ cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin