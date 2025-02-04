Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Anh Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 liền kề 4 khu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kế toán tổng hợp

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ, cập nhật chứng từ kế toán đảm bảo an toàn và dễ dàng tra cứu.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác kế toán.

Tổng hợp tất cả các hóa đơn đầu ra phát sinh trong tháng.

Kiểm tra lại các hóa đơn, chứng từ đã được ghi nhận trên sổ sách để kê khai thuế chính xác nhất.

Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Quản lý kho

Tham gia vào việc kiểm kê hàng tồn kho định kỳ.

Theo dõi các nghiệp vụ hàng tồn kho phát sinh và cập nhật số liệu hàng tồn kho đã sử dụng hoặc hàng hoá lưu trữ kho để sử dụng.

Sắp xếp hàng hóa trong kho hợp lý tránh gây lãng phí, hỏng hóc hay thiệt hại dưới bất cứ hình thức nào.

Nhập xuất hàng hóa, cập nhật số liệu hàng tồn kho.

Báo cáo tình hình tồn kho định kỳ cho cấp trên

Tham gia kiểm kê hàng tồn kho định kỳ hoặc đột xuất.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản , thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kiến thức pháp luật liên quan

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Anh Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty: lương tháng 13, thưởng cuối năm, chế độ thăm hỏi ốm đau/hiếu/hỷ, thưởng sinh nhật, Tết, các ngày lễ.

Môi trường trẻ, tôn trọng công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.

Công ty cung cấp máy tính làm việc, trang phục đi làm tự do, thoải mái

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Trải nghiệm các hoạt động Teambulding, du lịch và các chương trình truyền thông gắn kết nội bộ hàng năm do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Anh Bắc

