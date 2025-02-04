Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Nature Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ Phần Nature Hospitality
- Hà Nội: 62 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Hạch toán ngân hàng, tiền mặt của khách sạn phụ trách.
- Hạch toán doanh thu từ EZ vào phần mềm misa amis khách sạn phụ trách.
- Xuất dùng CCDC,chi phí trả trước, TSCĐ, phân bổ hàng tháng của khách sạn phụ trách.
- Kiểm soát doanh thu up trên ez đã khớp với thu tiền của khách và tiền về của các kênh OTAs của khách sạn phụ trách.
- Đối chiếu, kiểm tra công nợ phải thu khách hàng của khách sạn phụ trách.
- Xuất kho, theo dõi kho hàng ngày của khách sạn phụ trách.
- Kiểm tra, hạch toán các hồ sơ thanh toán của khách sạn phụ trách.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ chuyên môn Kế toán
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng(Word, Excel...)
- Kinh nghiệm thực tế Có ít nhất 01 năm làm kế toán nội bộ.
- Yêu cầu khác: Cẩn thận, trung thực, khéo léo.
- Khả năng giao tiếp tốt
Tại Công ty Cổ Phần Nature Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì
- Du lịch, teambuilding hàng năm theo chính sách chung công ty.
