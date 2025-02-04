Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Nature Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

- Hạch toán ngân hàng, tiền mặt của khách sạn phụ trách.

- Hạch toán doanh thu từ EZ vào phần mềm misa amis khách sạn phụ trách.

- Xuất dùng CCDC,chi phí trả trước, TSCĐ, phân bổ hàng tháng của khách sạn phụ trách.

- Kiểm soát doanh thu up trên ez đã khớp với thu tiền của khách và tiền về của các kênh OTAs của khách sạn phụ trách.

- Đối chiếu, kiểm tra công nợ phải thu khách hàng của khách sạn phụ trách.

- Xuất kho, theo dõi kho hàng ngày của khách sạn phụ trách.

- Kiểm tra, hạch toán các hồ sơ thanh toán của khách sạn phụ trách.