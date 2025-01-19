Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 14 Triệu

Mức lương Từ 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 - số 109 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 14 Triệu

- Thu chi quỹ hàng ngày, quỹ tiền mặt

- Theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp

- Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp

- Xuất hóa đơn đầu ra

- Làm lương văn phòng

- Làm báo cáo hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu

- Giao dịch với ngân hàng: chuyển unc, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ

- Các công việc khác liên quan theo sự phân công của kế toán trưởng, ban Giám đốc

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng:

- Tốt nghiệp trường Đại học khoa kế toán, tài chính doanh nghiệp, ưu tiên học trường Học Viên Tài chính...

- Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt

- Sử dụng thành thạo Word, Excel

- Không nói ngọng ,nói lắp ,không nói tiếng địa phương

- Hình thức ưa nhìn

- Có phương tiện đi lại bằng xe máy

- Đã có kinh nghiệm làm kế toán từ 3 năm đến 5 năm trở lên

Yêu cầu hồ sơ:

- Đơn xin việc làm

- Sơ yếu lý lịch

- Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc : 13.000.000 đ/ tháng

Lương chính thức: 14.000.000 đ / tháng

+ Phụ cấp tiền điện thoại ,xăng xe +Phụ cấp ăn trưa : Hơn 1 triệu

+ Tiền làm ngoài giờ (nếu có)

- Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty, các dịp Lễ Tết, đi du lịch 1 năm 1 lần

- Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng Bảo hiểm đầy đủ, có ngày nghỉ phép

- Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp

- Thời gian thử việc: 1 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

