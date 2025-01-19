Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 14 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 14 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5

- số 109 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 14 Triệu

- Thu chi quỹ hàng ngày, quỹ tiền mặt
- Theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp
- Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp
- Xuất hóa đơn đầu ra
- Làm lương văn phòng
- Làm báo cáo hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu
- Giao dịch với ngân hàng: chuyển unc, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ
- Các công việc khác liên quan theo sự phân công của kế toán trưởng, ban Giám đốc

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng:
- Tốt nghiệp trường Đại học khoa kế toán, tài chính doanh nghiệp, ưu tiên học trường Học Viên Tài chính...
- Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt
- Sử dụng thành thạo Word, Excel
- Không nói ngọng ,nói lắp ,không nói tiếng địa phương
- Hình thức ưa nhìn
- Có phương tiện đi lại bằng xe máy
- Đã có kinh nghiệm làm kế toán từ 3 năm đến 5 năm trở lên
Yêu cầu hồ sơ:
- Đơn xin việc làm
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc : 13.000.000 đ/ tháng
Lương chính thức: 14.000.000 đ / tháng
+ Phụ cấp tiền điện thoại ,xăng xe +Phụ cấp ăn trưa : Hơn 1 triệu
+ Tiền làm ngoài giờ (nếu có)
- Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty, các dịp Lễ Tết, đi du lịch 1 năm 1 lần
- Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng Bảo hiểm đầy đủ, có ngày nghỉ phép
- Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp
- Thời gian thử việc: 1 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 - Số 109, Phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

