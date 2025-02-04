Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1375 Giải Phóng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thu chi nội bộ;

Chứng từ dự án trong lĩnh vực tư vấn (Sở hữu trí tuệ, tư vấn đấu thầu, tư vấn khác,...);

Thực hiện giao dịch với ngân hàng, bảo lãnh,...

Đối chiếu công nợ với các phòng ban, đốc thúc thu hồi công nợ;

Tham khảo báo giá...

Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác kế toán, công việc của công ty;

Các công việc cụ thể theo phân công của Kế toán trưởng, cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan;

- Có thể đi công tác (1-2 ngày/đợt, tùy thuộc công việc cần phải xử lý).

- Có kinh nghiệm làm thuế là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao;

- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị, dụng cụ để thực hiện công việc;

- Tham gia khám sức khỏe hàng năm;

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật khi trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng thử việc;

- Các chế độ thăm hỏi: hiếu sự, hỷ sự, ốm đau, thai sản,... đối với CB-CNV và - người thân của CB-CNV;

- Nghỉ lễ, nghỉ tết hưởng lương theo quy định của Luật;

- Chế độ thưởng vào các ngày nghỉ Lễ trong năm;

- Du lịch nghỉ mát hàng năm theo quy định của công ty;

- Tặng quà sinh nhật cho CB-CNV; Tặng quà cho nhân viên nữ nhân dịp các ngày lễ 8/3...;

- Hưởng công tác phí khi đi công tác.

- Có Lương, thưởng tháng thứ 13;

- Được xem xét tăng lương theo định kỳ 6 tháng/lần và tăng lương đột xuất dựa trên hiệu quả làm việc;

- Thưởng doanh thu khi phát triển được khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D

