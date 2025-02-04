Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 1375 Giải Phóng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thu chi nội bộ;
Chứng từ dự án trong lĩnh vực tư vấn (Sở hữu trí tuệ, tư vấn đấu thầu, tư vấn khác,...);
Thực hiện giao dịch với ngân hàng, bảo lãnh,...
Đối chiếu công nợ với các phòng ban, đốc thúc thu hồi công nợ;
Tham khảo báo giá...
Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác kế toán, công việc của công ty;
Các công việc cụ thể theo phân công của Kế toán trưởng, cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan;
- Có thể đi công tác (1-2 ngày/đợt, tùy thuộc công việc cần phải xử lý).
- Có kinh nghiệm làm thuế là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D Thì Được Hưởng Những Gì
- Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao;
- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị, dụng cụ để thực hiện công việc;
- Tham gia khám sức khỏe hàng năm;
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật khi trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng thử việc;
- Các chế độ thăm hỏi: hiếu sự, hỷ sự, ốm đau, thai sản,... đối với CB-CNV và - người thân của CB-CNV;
- Nghỉ lễ, nghỉ tết hưởng lương theo quy định của Luật;
- Chế độ thưởng vào các ngày nghỉ Lễ trong năm;
- Du lịch nghỉ mát hàng năm theo quy định của công ty;
- Tặng quà sinh nhật cho CB-CNV; Tặng quà cho nhân viên nữ nhân dịp các ngày lễ 8/3...;
- Hưởng công tác phí khi đi công tác.
- Có Lương, thưởng tháng thứ 13;
- Được xem xét tăng lương theo định kỳ 6 tháng/lần và tăng lương đột xuất dựa trên hiệu quả làm việc;
- Thưởng doanh thu khi phát triển được khách hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
