Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VEGHEA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24B ngõ 1 Đồng Me, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mô tả công việc:

Theo dõi và báo cáo các vấn đề liên quan đến tài chính nội bộ của công ty;

Thanh toán các khoản chi phí vận hành nội bộ (điện nước, phí quản lý, internet,...)

Quản lý và đối soát công nợ, chi phí với các bên liên quan.

Đảm nhiệm việc tính toán thưởng hàng tháng, quý theo chính sách hiện hành của công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng,...

Thành thạo Word, Excel và đặc biệt là phần mềm kế toán.

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm liên quan

Tại CÔNG TY TNHH VEGHEA Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi ứng viên:

Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000 (trao đổi dựa trên năng lực);

Hưởng BHXH theo chế độ nhà nước ban hành;

Được nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VEGHEA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.