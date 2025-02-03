Tuyển Kế toán nội bộ Asia King Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 319 - 320 Chung Cư Học Viện Quốc Phòng - Đường Xuân Tảo, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý và theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả

Đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp

Hỗ trợ bộ phận kế toán tổng hợp trong việc chuẩn bị báo cáo

Làm việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo thông tin công nợ chính xác

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

Thành thạo Microsoft Excel

Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản

Có kiến thức cơ bản về kế toán

Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc với số liệu

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Tại Asia King Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận (tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN

Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ theo bộ luật lao động

Các quyền lơị và chế độ thưởng khác

Được đi du lịch ít nhất 1 năm 1 lần

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia King Travel

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia King Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.