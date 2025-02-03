Tuyển Kế toán nội bộ Asia King Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Asia King Travel
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 319
- 320 Chung Cư Học Viện Quốc Phòng
- Đường Xuân Tảo, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý và theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả
Đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp
Hỗ trợ bộ phận kế toán tổng hợp trong việc chuẩn bị báo cáo
Làm việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo thông tin công nợ chính xác
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Thành thạo Microsoft Excel
Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản
tiếng Anh
Có kiến thức cơ bản về kế toán
Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc với số liệu
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
Tại Asia King Travel Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận (tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ theo bộ luật lao động
Các quyền lơị và chế độ thưởng khác
Được đi du lịch ít nhất 1 năm 1 lần
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia King Travel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
