Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

- Kiểm tra các chứng từ trước khi phát hành hoá đơn theo quy định Công ty và Nhà nước ban hành.

- Định khoản và phân loại chứng từ theo đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Đóng, lưu trữ, bảo quản chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh theo thứ tự thời gian.

- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

- Hàng ngày đối chiếu công nợ phải thu của khách hàng, đối chiếu doanh thu (bán hàng và cung cấp dịch vụ, ...) với BP Kinh doanh.

- Lập kế hoạch thu hồi công nợ, đảm bảo không để nợ đọng, nợ khó đòi.

- Căn cứ theo hóa đơn chứng từ đầu ra (bán hàng và cung cấp dịch vụ ,...) do BP KD nhập số liệu vào phần mềm bán hàng hoặc gửi cho Kế toán. Hàng tháng báo cáo tình hình xuất hóa đơn (doanh thu) cho Kế toán trưởng

- Kiểm tra và củng cố hồ sơ, chứng từ phù hợp với quy định của Pháp luật và Quy định Công ty

Trình độ đại học CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên (ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất)

Am hiểu các quy định về tài chính.

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán

Thu nhập 10.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng (Tháng/Qúy Khi Đạt KPI; Thưởng năm)

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Tham gia teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...mỗi năm 1 lần

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.

