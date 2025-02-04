Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Nong Woo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lâm Hạ,Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc quản lý chứng từ, sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán.

Nhập liệu, cập nhật dữ liệu vào phần mềm kế toán.

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán.

Hỗ trợ công tác thanh toán, thu hồi công nợ.

Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia các hoạt động của công ty theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Nắm vững các kiến thức cơ bản về kế toán.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Tại Công ty TNHH Nong Woo Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nong Woo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin