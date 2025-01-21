Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trách nhiệm:
1. Kiểm tra, lập chứng từ công nợ bán hàng, mua hàng và phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2. Đối chiếu kiểm tra các chứng từ liên quan trong công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả. Định kỳ lập báo cáo tình hình công nợ khách hàng và công nợ nội bộ, đôn đốc thu hồi công nợ.
3. Quản lý, theo dõi nhập xuất tồn kho, quản lý theo dõi kho.
4. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo quy định.
5. Lập, tổng hợp đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo kế toán theo quy định công ty.
6. Tham gia công tác kiểm kê hàng tồn kho, đề xuất phương án xử lý chênh lệch.
7. Tổ chức quản lý, lưu giữ chứng từ kế toán theo quy định.
8. Thực hiện các công việc phát sinh do kế toán trưởng và Lãnh đạo Công ty giao.
Quyền hạn:
1. Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ chứng từ, số liệu phục vụ công tác quản lý kế toán nghiệp vụ phát sinh.
2. Đề xuất với lãnh đạo các phương án nâng cao hiệu quả công tác kế toán, nghiệp vụ được giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên.
Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa Amis và ứng dụng văn phòng như Excel.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH
Môi trường trẻ trung, năng động,có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực
Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn
Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.
Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

