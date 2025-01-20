Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km 12 Đường Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới; Tư vấn và chăm sóc khách hàng lẻ, khách hàng đại lý

- Truyền thông sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến.

- Nhận đơn hàng từ khách hàng, báo đơn cho bộ phận kho và chuẩn bị chứng từ bán hàng liên quan (Báo giá, Hợp đồng, Hồ sơ thanh toán,...)

- Vi tính văn phòng: thành thạo Word, Excel.

- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

- Biết tiếng Anh là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000đ + THƯỞNG DOANH SỐ

- Chế độ BHXH, thưởng lễ Tết, lương Tháng 13 đầy đủ.

- Tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần.

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

