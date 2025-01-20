Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Km 12 Đường Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới; Tư vấn và chăm sóc khách hàng lẻ, khách hàng đại lý
- Truyền thông sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến.
- Nhận đơn hàng từ khách hàng, báo đơn cho bộ phận kho và chuẩn bị chứng từ bán hàng liên quan (Báo giá, Hợp đồng, Hồ sơ thanh toán,...)
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Vi tính văn phòng: thành thạo Word, Excel.
- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.
- Biết tiếng Anh là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000đ + THƯỞNG DOANH SỐ
- Chế độ BHXH, thưởng lễ Tết, lương Tháng 13 đầy đủ.
- Tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần.
- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM
