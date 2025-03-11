Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 11 - 20 Triệu

1. Theo dõi và giám sát việc thực hiện ngân sách; phân tích sự chênh lệch giữa ngân sách dự kiến và thực tế để đưa ra giải pháp điều chỉnh phù hợp.

2. Thực hiện đối chiếu số dư cuối kỳ với các sổ phụ liên quan nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các dữ liệu ghi nhận trong hệ thống.

3. Cung cấp dữ liệu cần thiết khi có yêu cầu kiểm tra từ các đơn vị kiểm toán bên ngoài hoặc phòng ban chức năng khác liên quan đến hoạt động kiểm soát chất lượng nội tại .

4. Hợp tác nhịp nhàng cùng đội nhóm Kinh Doanh, Sản Xuất ...để tìm kiếm phương án kinh doanh tối ưu hóa lợi nhuận tổng thể.

5. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bảo mật an toàn cao nhất khi xử lý giao dịch nhạy cảm hay lưu trữ hồ sơ dưới mọi hình thức (điện tử & giấy)