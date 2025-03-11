Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 11 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM
- Bình Phước:
- Lô 37, 38, 39, 40, 41, 44, 50, 51, 54, 55, 56 Cụm B2, KCN Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng,Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
1. Theo dõi và giám sát việc thực hiện ngân sách; phân tích sự chênh lệch giữa ngân sách dự kiến và thực tế để đưa ra giải pháp điều chỉnh phù hợp.
2. Thực hiện đối chiếu số dư cuối kỳ với các sổ phụ liên quan nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các dữ liệu ghi nhận trong hệ thống.
3. Cung cấp dữ liệu cần thiết khi có yêu cầu kiểm tra từ các đơn vị kiểm toán bên ngoài hoặc phòng ban chức năng khác liên quan đến hoạt động kiểm soát chất lượng nội tại .
4. Hợp tác nhịp nhàng cùng đội nhóm Kinh Doanh, Sản Xuất ...để tìm kiếm phương án kinh doanh tối ưu hóa lợi nhuận tổng thể.
5. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bảo mật an toàn cao nhất khi xử lý giao dịch nhạy cảm hay lưu trữ hồ sơ dưới mọi hình thức (điện tử & giấy)
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
2. Các chế độ phúc lợi đầy đủ (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...).
3. Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
4. Tham gia vào chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM
