Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

- Ghi nhận và nhập dữ liệu hóa đơn, chứng từ,

- Quản lý theo dõi công nợ

- Lập báo cáo tài chính chính : Chuẩn bị các báo cáo tài chính chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ

- Kiểm tra số dư tiền gửi ngân hàng : Đảm bảo chi tiêu và thu tiền chính xác và hợp lý.

- Quản lý chi phí sản xuất và kinh doanh : Kiểm tra và theo dõi các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, nhập khẩu hoặc mua bán hàng hóa.

- Kiểm tra số liệu đối chiếu giữa sổ sách và thực tế : Đảm bảo rằng số liệu trên bảng kế toán sổ sách trùng lặp với các chứng từ và thực tế giao dịch.

- Giải thích số liệu : Cung cấp các giải pháp về toán toán dữ liệu khi có yêu cầu từ các bộ phận liên quan hoặc cơ quan kiểm tra.

- Chuẩn bị tài liệu cho kiểm tra : Cung cấp báo cáo và liên kết tài liệu cho bộ kiểm tra nội bộ, kiểm toán và kiểm tra chính tài chính.

- Tư vấn cho các bộ phận liên quan : Hỗ trợ các bộ phận về các vấn đề tài chính, thuế và kế toán trong quá trình thực hiện công việc.

- Kết hợp với bộ phận mua hàng, bán hàng : Đảm bảo thông tin chính xác về các giao dịch mua bán được cập nhật kịp thời và chính xác.

- Tính lương, thưởng : Tính toán và chi trả lương cho nhân viên, đảm bảo đúng hạn và chính xác.

- Quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế : Đảm bảo việc làm trích dẫn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên theo quy định đúng.

- Thực hiện các công việc phát sinh : Theo yêu cầu của giám đốc hoặc các bộ phận khác trong công ty.