Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
- Bình Phước:
- 351/2 Quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Ghi nhận và nhập dữ liệu hóa đơn, chứng từ,
- Quản lý theo dõi công nợ
- Lập báo cáo tài chính chính : Chuẩn bị các báo cáo tài chính chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ
- Kiểm tra số dư tiền gửi ngân hàng : Đảm bảo chi tiêu và thu tiền chính xác và hợp lý.
- Quản lý chi phí sản xuất và kinh doanh : Kiểm tra và theo dõi các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, nhập khẩu hoặc mua bán hàng hóa.
- Kiểm tra số liệu đối chiếu giữa sổ sách và thực tế : Đảm bảo rằng số liệu trên bảng kế toán sổ sách trùng lặp với các chứng từ và thực tế giao dịch.
- Giải thích số liệu : Cung cấp các giải pháp về toán toán dữ liệu khi có yêu cầu từ các bộ phận liên quan hoặc cơ quan kiểm tra.
- Chuẩn bị tài liệu cho kiểm tra : Cung cấp báo cáo và liên kết tài liệu cho bộ kiểm tra nội bộ, kiểm toán và kiểm tra chính tài chính.
- Tư vấn cho các bộ phận liên quan : Hỗ trợ các bộ phận về các vấn đề tài chính, thuế và kế toán trong quá trình thực hiện công việc.
- Kết hợp với bộ phận mua hàng, bán hàng : Đảm bảo thông tin chính xác về các giao dịch mua bán được cập nhật kịp thời và chính xác.
- Tính lương, thưởng : Tính toán và chi trả lương cho nhân viên, đảm bảo đúng hạn và chính xác.
- Quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế : Đảm bảo việc làm trích dẫn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên theo quy định đúng.
- Thực hiện các công việc phát sinh : Theo yêu cầu của giám đốc hoặc các bộ phận khác trong công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm : có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Thành thạo : excel.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường làm việc năng động
• BHXH, BHYT, BHTN
• Lương thưởng Tháng 13
• Du lịch và tham gia teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI