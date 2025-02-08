Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA LÂM TUỆ ĐỨC làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA LÂM TUỆ ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA LÂM TUỆ ĐỨC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 21 đường 12 khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm Amis (check nhập đơn hàng, gửi đặt hàng, xuất hóa đơn điện tử)
- Kiểm soát, đối chiếu các khoản thanh toán.
- Lên khối lượng quyết toán và phối hợp kinh doanh đối chiếu và thu hồi công nợ.
- Báo cáo (Doanh số, công nợ, thu chi)
- Xử lý các công việc giấy tờ chung công ty và bộ phận kế toán
- Theo dõi hợp đồng và làm hợp đồng lao động cho nhân viên. Chấm công và tính lương cho nhân viên
- Khai báo và theo dõi Bảo hiểm xã hội.
- Phối hợp với các phòng ban để tổ chức,thực hiện các công việc theo quy định Công ty.
- Các công việc khác về hành chính văn phòng như quản lý phân bổ văn phòng phẩm, quản lý chi phí xe công ty
- Chi tiết hơn nữa được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học - Cao đẳng Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí kế toán khác.
- Am hiểu pháp luật kế toán, hải quan.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán (Misa)
- Trung thực, cẩn thận, chịu khó. Tiếng Anh là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA LÂM TUỆ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng dựa trên hiệu quả công việc và cam kết đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm (nếu tròn năm), các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước
- Được hỗ trợ các trang thiết bị làm việc (máy tính, sim điện thoại,...)
- Công ty có hỗ trợ kinh phí cho các đề xuất khóa học chuyên môn nâng cao kiến thức phục vụ cho công việc
- Thu nhập ổn định, môi trường làm việc thoải mái, hòa đồng.
Môi trường làm việc:
- Văn hóa doanh nghiệp cởi mở, đồng nghiệp thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau.
- Không gian làm việc hiện đại, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.
ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC:
- Thời gian làm việc: 8h - 17h (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) và từ 8h – 14h30 (Thứ Bảy)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA LÂM TUỆ ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 21 đường 12 KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

