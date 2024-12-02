Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Huệ Lộc làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Huệ Lộc
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
-kế toán nội bộ, rành về việc làm công nợ,có kinh nghiệm trên 1 năm , làm công nợ, nhập phiếu trên phần mền kiotviet
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
thời gian làm việc từ 6h40-11h30 sáng, chiều từ 1h-5h chiều
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Huệ Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Phụ cấp
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Huệ Lộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI