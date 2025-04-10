Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG AUTO PARTS làm việc tại Kiên Giang thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG AUTO PARTS
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG AUTO PARTS

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG AUTO PARTS

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: A12 Căn 18, KDC Nam An Hoà, phường An Hoà, Rạch Giá, TP Rạch Giá

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy trình của công ty.
Xuất nhập hàng cân đối kho.
Xuất hoá đơn.
Lập báo cáo kế toán nội bộ theo yêu cầu của quản lý.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu Công nợ.
Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG AUTO PARTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG AUTO PARTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG AUTO PARTS

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG AUTO PARTS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô L5-03 đường Trương Định, khu đô thị mới Phú Cường, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

