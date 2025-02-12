Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC làm việc tại Kiên Giang thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Simhouse Tổ 1, ấp 4, xã Cửa Cạn, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Quản lý, kiểm soát chi phí và thu chi nội bộ.
Lập báo cáo tài chính, hỗ trợ vận hành các hoạt động công ty.
Chuẩn bị lưu trữ giấy tờ liên quan của công ty
Các công việc khác liên quan theo sự phân công của kế toán trưởng, ban Giám đốc
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22-35.
Có kinh nghiệm làm kế toán, thành thạo Excel và các phần mềm kế toán là lợi thế
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Chịu khó học hỏi, chăm chỉ làm việc
Có kinh nghiệm làm kế toán, thành thạo Excel và các phần mềm kế toán là lợi thế
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Chịu khó học hỏi, chăm chỉ làm việc
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn theo năng lực: Lương cơ bản từ 9-15 tiệu/tháng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Thu nhập hấp dẫn theo năng lực: Lương cơ bản từ 9-15 tiệu/tháng
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, các khoản thưởng theo lễ,.....
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Nhiều cơ hội phát triển bản thân, được đào tạo và hướng dẫn bởi cấp trên
Hỗ trợ chỗ ở đầy đủ, tiện nghi tại Phú Quốc.
Du lịch hàng năm, tiệc công ty, tất niên,.......
Thu nhập hấp dẫn theo năng lực: Lương cơ bản từ 9-15 tiệu/tháng
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, các khoản thưởng theo lễ,.....
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Nhiều cơ hội phát triển bản thân, được đào tạo và hướng dẫn bởi cấp trên
Hỗ trợ chỗ ở đầy đủ, tiện nghi tại Phú Quốc.
Du lịch hàng năm, tiệc công ty, tất niên,.......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI