Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC làm việc tại Kiên Giang thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Simhouse Tổ 1, ấp 4, xã Cửa Cạn, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quản lý, kiểm soát chi phí và thu chi nội bộ.

Lập báo cáo tài chính, hỗ trợ vận hành các hoạt động công ty.

Chuẩn bị lưu trữ giấy tờ liên quan của công ty

Các công việc khác liên quan theo sự phân công của kế toán trưởng, ban Giám đốc

Độ tuổi: 22-35.

Có kinh nghiệm làm kế toán, thành thạo Excel và các phần mềm kế toán là lợi thế

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Chịu khó học hỏi, chăm chỉ làm việc

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực: Lương cơ bản từ 9-15 tiệu/tháng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, các khoản thưởng theo lễ,.....

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Nhiều cơ hội phát triển bản thân, được đào tạo và hướng dẫn bởi cấp trên

Hỗ trợ chỗ ở đầy đủ, tiện nghi tại Phú Quốc.

Du lịch hàng năm, tiệc công ty, tất niên,.......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.