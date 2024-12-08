Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô N KCN Lộc An, Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Kế toán Quản trị chịu trách nhiệm thu thập, xử lí, phân tích và cung cấp thông tin tài chính để hỗ trợ Ban lãnh đạo đưa ra quyết định chiến lược nhằm tối ưu hóa hiệu suất và đạt được các mục tiêu kinh doanh. Vị trí này cần đòi hỏi sự khắt khe trong việc yêu cầu dữ liệu chuẩn xác từ các bộ phận để đảm bảo tính kịp thời và độ tin cậy của thông tin. Các nhiệm vụ cần thực hiện:

Lập, kiểm tra và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trì, tình hình thực hiện kế hoạch theo định kỳ;

Tài chính Dự án:

Thực hiện nghiên cứu tính khả thi của dự án đầu tư;

Xây dựng Model tài chính của Dự án;

Lập mô hình FS cho các Dự án đầu tư

3. Quản trị giá vốn:

Tính giá thành dự kiến, lập và triển khai kế hoạch về giá, định mức nguyên vật liệu, giá vốn, thành phẩm và chi phí sản xuất;

Phân tích biến động về giá và lượng nguyên vật liệu so với kế hoạch;

Kiểm tra và phân tích chi phí sản xuất thực tế và chi phí sản xuất theo ngân sách của các sản phẩm trong khối sản xuất;

Rà soát các nguồn đã ghi nhận để xác định costs pools, cost drivers để phân bổ chi phí sản xuất chung và chi phí các phòng ban liên quan đến sản xuất và giá thành sản phẩm;

Theo dõi kế hoạch sản xuất của từng chu kỳ để đánh giá và nhận định hiệu quả sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng;

Đề xuất và theo sát các giải pháp tránh lãng phí và tiết kiệm chi phí sản xuất, bán hàng và quản lý.

4. Phân tích và dự báo:

Phân tích cấu trúc giá của sản phẩm;

Dự báo lợi thế cạnh tranh về giá thành;

Dự báo các yếu tổ vi mô cũng như vĩ mô có thể ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm.

5. Quản trị hàng tồn kho;

6. Kiểm soát: thường xuyên đánh giá, so sánh kết quả thực hiện so với kế hoạch xây dựng, phản ứng kịp thời để hạn chế rủi ro, tổn thất tại đơn vị;

7. Tham mưu BGĐ trong việc ra các quyết định quản trị;

8. Các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên.

Địa điểm làm việc tại Đồng Nai: Lô N KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai ( Có xe đưa đón hàng ngày dọc tuyến đường từ Khu Công nghiệp Tân Tạo tới Emart Mai Chí Thọ, Quận 2 - Đón ở Mai Chí Thọ Quận 2 lúc 7h50)

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán .....

- Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc: có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán quản trị (ưu tiên có kinh nghiệm Quản lý);

- Có kinh nghiệm làm tại Công ty Sản xuất;

- Có kiến thức tốt về các hoạt động Sản xuất;

- Có kinh nghiệm Quản trị gía vốn, hàng tồn kho, đánh giá tính khả thi của Dự án, triển khai các chiến lược Cost savings;

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính Kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính Kế toán;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và làm việc khoa học, chính xác, khả năng tập trung cao độ;

- Đoàn kết, cộng tác với nhiều bộ phận, phòng ban khác nhau;

- Chính trực, bảo mật cao;

- Sẵn sàng đi công tác ở nhiều chi nhánh của Công ty khi có yêu cầu;

- Biết tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

- Tham gia gói bảo hiểm tai nạn 24h.

- Thưởng lễ, tết hấp dẫn theo chính sách công ty.

- Tham gia đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng, nghiệp vụ...tham gia các khóa đào tạo do Công ty tổ chức hoặc đi đào tạo bên ngoài.

- Xét tăng lương hằng năm.

- Lương tháng 13, 14.

- 12 ngày phép năm + phép theo thâm niên.

- Chính sách du lịch hàng năm, tham gia vào các ngày hội thao, hoạt động nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

