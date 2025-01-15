Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company

Kế toán sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô LG 14

- 15

- 16 đường số 3, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Theo dõi số lượng hàng Bán Thành Phẩm nhập vào, hàng sản xuất ra hàng ngày.
- Làm lệnh sản xuất, nhập hàng hóa, mã hàng, số lượng, quy cách vào phần mềm.
- Theo dõi hàng sản xuất chưa hoàn thành, làm báo cáo
- Theo dõi số lượng bao bì nhập kho, xuất ra sử dụng và tồn kho thực tế và trên phần mềm.
- Theo dõi định mức sản xuất từng sản phẩm, cập nhật vào phần mềm.
- Cùng với bộ phận sản xuất để nắm quy trình sản xuất, quy cách đóng gói, các mặt hàng.
- Thực hiện 1 số công việc theo quy trình sản xuất.
- Thực hiện các báo cáo, thống kê theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính.
- Có kinh nghiệm làm từng làm kế toán sản xuất, biết sử dụng phần mềm kế toán, thành thạo Word, Excel thành tạo là 1 lợi thế.
- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc
- Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài tại công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 9 - 13 triệu
- Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác (Theo quy chế và chính sách của công ty)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
- BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

