Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô LG 14 - 15 - 16 đường số 3, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Theo dõi số lượng hàng Bán Thành Phẩm nhập vào, hàng sản xuất ra hàng ngày.

- Làm lệnh sản xuất, nhập hàng hóa, mã hàng, số lượng, quy cách vào phần mềm.

- Theo dõi hàng sản xuất chưa hoàn thành, làm báo cáo

- Theo dõi số lượng bao bì nhập kho, xuất ra sử dụng và tồn kho thực tế và trên phần mềm.

- Theo dõi định mức sản xuất từng sản phẩm, cập nhật vào phần mềm.

- Cùng với bộ phận sản xuất để nắm quy trình sản xuất, quy cách đóng gói, các mặt hàng.

- Thực hiện 1 số công việc theo quy trình sản xuất.

- Thực hiện các báo cáo, thống kê theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính.

- Có kinh nghiệm làm từng làm kế toán sản xuất, biết sử dụng phần mềm kế toán, thành thạo Word, Excel thành tạo là 1 lợi thế.

- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc

- Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài tại công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 9 - 13 triệu

- Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác (Theo quy chế và chính sách của công ty)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

- BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin