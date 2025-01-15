Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company
- Long An: Lô LG 14
- 15
- 16 đường số 3, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
- Theo dõi số lượng hàng Bán Thành Phẩm nhập vào, hàng sản xuất ra hàng ngày.
- Làm lệnh sản xuất, nhập hàng hóa, mã hàng, số lượng, quy cách vào phần mềm.
- Theo dõi hàng sản xuất chưa hoàn thành, làm báo cáo
- Theo dõi số lượng bao bì nhập kho, xuất ra sử dụng và tồn kho thực tế và trên phần mềm.
- Theo dõi định mức sản xuất từng sản phẩm, cập nhật vào phần mềm.
- Cùng với bộ phận sản xuất để nắm quy trình sản xuất, quy cách đóng gói, các mặt hàng.
- Thực hiện 1 số công việc theo quy trình sản xuất.
- Thực hiện các báo cáo, thống kê theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm từng làm kế toán sản xuất, biết sử dụng phần mềm kế toán, thành thạo Word, Excel thành tạo là 1 lợi thế.
- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc
- Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài tại công ty.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác (Theo quy chế và chính sách của công ty)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
- BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
