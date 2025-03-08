Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Kế toán thanh toán

Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, Toà Housinco, KĐT mới Phùng Khoang, P. Trung Văn,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

1. Báo cáo & Lập kế hoạch
Báo cáo số dư tiền hàng ngày, lập kế hoạch thu chi hàng tuần.
2. Xử lý hồ sơ & Kiểm tra chứng từ
Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các phòng ban theo quy định.
Kiểm tra hồ sơ vay, khế ước vay (nếu có).
Ghi nhận các phát sinh thu – chi ngân hàng.
Kiểm kê quỹ tiền mặt, kiểm tra sao kê ngân hàng hàng tháng.
Đối chiếu công nợ nhà cung cấp theo phân công.
Kiểm tra chứng từ, đóng cuốn chứng từ thu – chi tiền mặt, sao kê ngân hàng kèm chứng từ gốc hồ sơ thanh toán.
Chuẩn bị hồ sơ trình kiểm soát nội bộ kiểm tra.
3. Công việc phát sinh
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Đại học/chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán; Tài chính-Kế toán.
- Từ 01 năm trở lên ở vị trí kế toán thanh toán. Ưu tiên cho ứng viên đã từng làm ở công ty thương mại, sản xuất.
- Có kinh nghiệm làm phần mềm kế toán Misa.
- Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn.
- Kỹ năng xử lý tình huống.
- Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm.
- Làm việc khoa học, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển:
Cơ hội làm việc trong tập đoàn đa ngành với quy mô lớn;
Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa và con người của đất nước Nhật Bản;
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Chính sách & phúc lợi:
Mức lương hấp dẫn và cạnh tranh trên thị trường;
Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh;
Quà tặng/ thưởng tiền mặt vào dịp Lễ, Tết, cùng tham gia các chương trình, sự kiện đặc biệt của công ty;
Nhân viên có 13 ngày nghỉ phép năm hằng năm, hưởng nguyên lương;
Nhân viên được làm việc tại nhà 01 ngày hằng tháng, hưởng nguyên lương;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ... đảm bảo các chế độ, chính sách theo Luật lao động;
Được khám sức khỏe tổng quát định kỳ hằng năm cho toàn thể nhân viên công ty;
Phúc lợi từ Công đoàn như: tiền mừng cưới, sinh con, thăm hỏi ốm đau, quà tặng dịp Lễ, Tết, ...;
Được mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi chỉ dành riêng cho nhân viên Lotus Group.
Môi trường làm việc:
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo;
Cơ hội phát triển và thăng tiến bản thân;
Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 9-9A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

