Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN FOX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 9A1 đường 48, phường Tân Phong,Hồ Chí Minh

Theo dõi tiền gửi ngân hàng;

Lập kế hoạch thu chi hàng tuần

Chủ động làm việc với bộ phận liên quan về kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp đảm bảo đúng thời hạn

Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, lập lệnh chuyển tiền,...

Trực tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và lưu trữ các chứng từ liên quan từ các bộ phận

Nữ, sinh năm 2004 - 1998, có định hướng phát triển lâu dài trong ngành logistics, xuất nhập khẩu

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công ty Logistics/ Freight forwarder

Cẩn thận, chi tiết

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN FOX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Lương tháng 13, thưởng ngày lễ lớn (Tết dương lịch, 8/3, 10/3 âm lịch, 30/4, tết Trung thu, lễ Quốc Khánh, 20/10)

Review lương 1 lần/năm

Đóng BHXH full lương, BH sức khỏe Bảo Việt dành cho nhân viên có thâm niên 1 năm trở lên

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8:30 - 17:30) , nghỉ Thứ 7, CN

Event nội bộ, teambuilding 2 lần/năm, khám sức khỏe hằng năm.

