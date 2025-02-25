Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN FOX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN FOX
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 9A1 đường 48, phường Tân Phong,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Theo dõi tiền gửi ngân hàng;
Lập kế hoạch thu chi hàng tuần
Chủ động làm việc với bộ phận liên quan về kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp đảm bảo đúng thời hạn
Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi, lập lệnh chuyển tiền,...
Trực tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và lưu trữ các chứng từ liên quan từ các bộ phận
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, sinh năm 2004 - 1998, có định hướng phát triển lâu dài trong ngành logistics, xuất nhập khẩu
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công ty Logistics/ Freight forwarder
Cẩn thận, chi tiết
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN FOX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Lương tháng 13, thưởng ngày lễ lớn (Tết dương lịch, 8/3, 10/3 âm lịch, 30/4, tết Trung thu, lễ Quốc Khánh, 20/10)
Review lương 1 lần/năm
Đóng BHXH full lương, BH sức khỏe Bảo Việt dành cho nhân viên có thâm niên 1 năm trở lên
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8:30 - 17:30) , nghỉ Thứ 7, CN
Event nội bộ, teambuilding 2 lần/năm, khám sức khỏe hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN FOX
