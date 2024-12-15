Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Cập nhật và chi trả các khoản nợ của khách sạn.

Hỗ trợ kế toán Tổng hợp / Kiểm soát tài chính, kiểm tra và thực hiện thanh toán các khoản chi tiêu của khách sạn

Kiểm tra toàn bộ các mặt hàng trên đơn hàng, nhận hàng và hoá đơn khách hàng.

Kiểm tra các chứng từ, hồ sơ thanh toán của các Bộ phận, các khoản công nợ của nhà cung cấp với Bộ phận thu mua

Cân đối bảng đối chiếu công nợ hàng tháng của khách hàng với sổ gốc kế toán.

Lập bảng kê thuế VAT đầu vào để hỗ trợ Kế toán Tổng hợp làm báo cáo thuế hàng tháng.

Kiểm tra và nhập hóa đơn đầu vào vào hệ thống.

Lập báo cáo thanh toán định kỳ tuần, tháng, quý theo yêu cầu của FC

Thực hiện những nhiệm vụ và công việc khác do Kế toàn tổng hợp / Financial Controller yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

Kỹ năng văn phòng, anh ngữ tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại

Có cơ hội làm việc, thăng tiến, ổn định lâu dài.

Hưởng các phúc lợi khác tùy theo quy định của doanh nghiệp.

Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa

Hỗ trợ bữa ăn, xe đưa đón từ Quy Nhơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT

