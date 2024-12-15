Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
- Bình Định: Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý
- Cát Tiến, Xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Cập nhật và chi trả các khoản nợ của khách sạn.
Hỗ trợ kế toán Tổng hợp / Kiểm soát tài chính, kiểm tra và thực hiện thanh toán các khoản chi tiêu của khách sạn
Kiểm tra toàn bộ các mặt hàng trên đơn hàng, nhận hàng và hoá đơn khách hàng.
Kiểm tra các chứng từ, hồ sơ thanh toán của các Bộ phận, các khoản công nợ của nhà cung cấp với Bộ phận thu mua
Cân đối bảng đối chiếu công nợ hàng tháng của khách hàng với sổ gốc kế toán.
Lập bảng kê thuế VAT đầu vào để hỗ trợ Kế toán Tổng hợp làm báo cáo thuế hàng tháng.
Kiểm tra và nhập hóa đơn đầu vào vào hệ thống.
Lập báo cáo thanh toán định kỳ tuần, tháng, quý theo yêu cầu của FC
Thực hiện những nhiệm vụ và công việc khác do Kế toàn tổng hợp / Financial Controller yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
Kỹ năng văn phòng, anh ngữ tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội làm việc, thăng tiến, ổn định lâu dài.
Hưởng các phúc lợi khác tùy theo quy định của doanh nghiệp.
Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa
Hỗ trợ bữa ăn, xe đưa đón từ Quy Nhơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
