Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Account Payables
- Undertake and monitor overhead transactions, including book-keeping overhead as well as the overhead report.
- Detect any variance reasons between payment documents and accounting books and send to requester for verification.
- Control invoice workflow and prepayment monitor and clearing it on monthly basis.
- Reconciliation payable account with invoice that were booked monthly.
- Prepare and process payment to suppliers and employees , ...
- Have knowledge about Tax .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bachelor degree in Accounting or related majors
- At least 2 years working experience in payable Accounting.
- Knowledge of Viet Nam Accounting and Tax regulations
- ERP software experience is an advantage.
- Fluent English

Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô I4, KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

