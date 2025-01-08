Tuyển Kế toán thanh toán Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 175, 176 Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán

- Lên lệnh thanh toán chi tiền ngân hàng.

- In báo nợ, đính kèm các chứng từ, hóa đơn liên quan.

- Đẩy các phát sinh ngân hàng lên phần mềm.

- Tạo bảng kê chi tiền cho thầu phụ, hãng tàu trên phần mềm.

- Thanh toán các chi phí điện nước,thuê văn phòng,đặt cọc thue hội nghị... của chi nhánh

- Hạch toán giấy báo nợ cược

- Tạo bảng kê thu tiền trên phần mềm.

- Kiểm tra đối chiếu so sánh với bảng kê ngân hàng hằng tháng

- Kiểm tra, lưu trữ chứng từ ngân hàng: báo nợ, báo có...

- Đánh giá chênh lệch tỷ giá đối với ngoại tệ tiền gửi ngân hàng các tài khoản

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm trên 1 năm làm kế toán thanh toán (ưu tiên ứng viên đã làm tại công ty logistics).

- Tinh thần trách nhiệm cao.

- Chăm chỉ, cẩn thận.

- Chịu được áp lực công việc.

Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Phúc lợi hấp dẫn, lương thoả thuận tương xứng năng lực

- Xét tăng lương hàng năm.

- Thưởng các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, thưởng tháng 13, thưởng Tết Âm (1-6 tháng lương))

- Phụ cấp cơm trưa 45,000 VNĐ/ngày (trừ thứ 7)

- Được đào tạo và hỗ trợ nhiều từ công ty

- Khám sức khỏe và đi du lịch hàng năm

- Bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

