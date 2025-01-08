Tuyển Kế toán thanh toán Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Bee Logistics Corporation Pro Company
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 175, 176 Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lên lệnh thanh toán chi tiền ngân hàng.
- In báo nợ, đính kèm các chứng từ, hóa đơn liên quan.
- Đẩy các phát sinh ngân hàng lên phần mềm.
- Tạo bảng kê chi tiền cho thầu phụ, hãng tàu trên phần mềm.
- Thanh toán các chi phí điện nước,thuê văn phòng,đặt cọc thue hội nghị... của chi nhánh
- Hạch toán giấy báo nợ cược
- Tạo bảng kê thu tiền trên phần mềm.
- Kiểm tra đối chiếu so sánh với bảng kê ngân hàng hằng tháng
- Kiểm tra, lưu trữ chứng từ ngân hàng: báo nợ, báo có...
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá đối với ngoại tệ tiền gửi ngân hàng các tài khoản

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trên 1 năm làm kế toán thanh toán (ưu tiên ứng viên đã làm tại công ty logistics).
- Tinh thần trách nhiệm cao.
- Chăm chỉ, cẩn thận.
- Chịu được áp lực công việc.

Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Phúc lợi hấp dẫn, lương thoả thuận tương xứng năng lực
- Xét tăng lương hàng năm.
- Thưởng các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, thưởng tháng 13, thưởng Tết Âm (1-6 tháng lương))
- Phụ cấp cơm trưa 45,000 VNĐ/ngày (trừ thứ 7)
- Được đào tạo và hỗ trợ nhiều từ công ty
- Khám sức khỏe và đi du lịch hàng năm
- Bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bee Logistics Corporation Pro Company

Bee Logistics Corporation Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: + HEAD OFFICE: 2nd FL, Hai Au Bldg, 39B Truong Son Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

