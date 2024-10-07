Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Công tác thực hiện nghiệp vụ:

Quản lý các khoản chi phí liên quan đến hoạt động vận hành: chi phí buồng phòng, chi phí thực phẩm và đồ uống, chi phí giặt là, giá vốn hàng bán các cửa hàng,.. Rà soát, phân tích, báo cáo và đưa ý kiến đề xuất để đảm bảo giá vốn là hợp lý , tất cả các chênh lệch giữa chi phí thực tế và chi phí tính toán theo sổ sách phải được kiểm soát nhằm phân tích rõ nguyên nhân và các khắc phục. Trợ giúp kế toán trưởng và ban giám đốc trong việc lên giá vốn cho các thực đơn đồ ăn, uống , cho các chương trình khuyến mại ,... Kiểm soát chiến lược: Những thông tin, số liệu mà kế toán chi phí cung cấp đều mang tính lâu dài, phản ánh thực trạng hiện tại Công ty. Từ cơ sở này, cấp quản trị có thể đề ra những kế hoạch sử dụng chi phí một cách hợp lý. Ghi chép, gửi dữ liệu để hướng đến tính minh bạch sản phẩm Lập và phát hành các báo cáo chi phí hàng ngày và hàng tháng để gửi lãnh đạo. Thường xuyên điều chỉnh những báo cáo chi phí khác nhau với các hệ thống phần mềm để đảm bảo tính chính xác cao về số lượng chi phí. Kiểm soát hàng chậm luân chuyển trong kho và các khu vực bán hàng Căn cứ trên chứng từ tiếp khách và phục vụ nội bộ lập và báo cáo chi phí liên quan.

Công tác lưu trữ, bảo quản, bảo mật và cung cấp các chứng từ:

Tiếp nhận và lưu trữ các hồ sơ chứng từ, báo cáo để tập hợp phân tích chi phí Lưu giữ, bảo quản và bảo mật toàn bộ các chứng từ thanh toán và sổ sách kế toán có liên quan, sắp xếp khoa học và bàn giao cho KTTH cuối tháng Chuẩn bị và cung cấp số liệu khi có yêu cầu của ban lãnh đạo

Các công việc khác:

Tham gia công tác kiểm kê, quyết toán, kiểm toán hoặc kiểm tra khi được yêu cầu. Hỗ trợ đồng nghiệp trong các công việc chung của phòng tài chính kế toán. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo trực tiếp của cấp trên và Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có kinh nghiệm làm việc kiểm soát chi phí trong lĩnh vực F&B, dịch vụ nhà hàng, khách sạn Sử dụng phần mềm Kế toán, phần mềm Microsoft Ofice Word/excel thành thạo Khả năng phân tích tổng hợp hợp, viết báo cáo. Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (Hấp dẫn so thị trường) Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty. Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, quyết liệt và sáng tạo; Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước. Được du lịch hàng năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

