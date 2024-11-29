Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tqv làm việc tại Long An thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tqv
- Long An:
- KCN Đức Hoà 1, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Hạch toán, phân loại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- Kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán.
- Quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả, hàng hóa tại DN
- Lập BCTC theo định kỳ.
- Giải trình số và Cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng : Sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa, Excel.
- Có thể đi công tác khi cần.
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tqv Thì Được Hưởng Những Gì
- Trợ cấp ăn trưa
- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm
- BHXH, Nghỉ phép theo luật Lao động
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định công ty: Thưởng theo doanh số, sinh nhật, Lễ, Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tqv
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI