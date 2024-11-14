Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH SX - TM & XNK Thiên Minh làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH SX - TM & XNK Thiên Minh
- Long An:
- Công Ty TNHH SX
- TM & XNK Thiên Minh, Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Kê khai thuế GTGT, TNCN, ...... hàng tháng và các loại tờ khai khác phát sinh (nếu có)
Lập được Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN.
Theo dõi, đối chiếu các khoản thuế phát sinh phải nộp và tiến hành nộp thuế đúng hạn
Kịp thời cập nhật các chính sách và quy định mới đến luật thuế, chính sách thuế liên quan đến ngành nghề hoạt động của công ty.
Tham gia làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có yêu cầu
Kiểm tra, hướng dẫn, các kế toán phần lưu trữ chứng từ, sổ sách hợp lý-khoa học: hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán...
Thực hiện các bút toán tổng hợp trên cơ sở đối chiếu số liệu thực tế
Phối hợp với nhân viên trong phòng tổ chức, rà soát chứng từ.
Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp
Hướng dẫn xử lý các trường hợp phát sinh liên quan đến hóa đơn đầu vao-đầu ra đảm bảo chứng từ đảm bảo chứng từ đầu vào-đầu ra đúng nguyên tắc kế toán/luật quản lý thuế quy định
Thực hiện các công việc khác theo yêu cần của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong vị trí kế toán thuế.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong các công ty sản xuất
Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán
Nắm vững các quy định về thuế.
Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc.
Tại Công Ty TNHH SX - TM & XNK Thiên Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Lễ, phép, tết
Lương tháng 13
Thưởng cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX - TM & XNK Thiên Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
