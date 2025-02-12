Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Phương Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Tổ dân phố 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Thủy Nguyên, Hải Phòng, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện hạch toán và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định của pháp luật (hoặc bất kỳ thời điểm nào khi được yêu cầu) để báo cáo tình hình tài chính cho cấp trên, cụ thể:

• Kiểm tra việc ghi chép, tổng hợp và báo cáo các giao dịch tài chính;

• Đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán - thuế;

• Phối hợp và liên hệ với cơ quan thuế;

• Đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của sổ sách kế toán:

o Tính toán giá thành sản phẩm, hạch toán thuế;

o Tính toán tiền lương, bảo hiểm cho nhân sự;

o Kiểm soát quy trình lập sổ sách, tài liệu và quy trình kiểm kê tài sản cho doanh nghiệp…

• Thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ bất kỳ. Lập báo cáo tài chính • Lập báo cáo tài chính tháng, quý và năm cho doanh nghiệp như báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình tài chính…;

• Phân tích, giải thích các số liệu tài chính cho ban lãnh đạo;

• Giải quyết các vấn đề trong báo cáo.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.

- Hiểu biết về luật thuế hiện hành và các quy định của Nhà nước liên quan đến thuế.

- Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tài chính chính xác và kịp thời.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các công cụ văn phòng như Excel.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Phương Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ ăn trưa trong giờ làm việc.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Phương Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin