Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Phương Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Phương Linh
- Hải Phòng:
- Tổ dân phố 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Thủy Nguyên, Hải Phòng, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Thực hiện hạch toán và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định của pháp luật (hoặc bất kỳ thời điểm nào khi được yêu cầu) để báo cáo tình hình tài chính cho cấp trên, cụ thể:
• Kiểm tra việc ghi chép, tổng hợp và báo cáo các giao dịch tài chính;
• Đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán - thuế;
• Phối hợp và liên hệ với cơ quan thuế;
• Đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của sổ sách kế toán:
o Tính toán giá thành sản phẩm, hạch toán thuế;
o Tính toán tiền lương, bảo hiểm cho nhân sự;
o Kiểm soát quy trình lập sổ sách, tài liệu và quy trình kiểm kê tài sản cho doanh nghiệp…
• Thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ bất kỳ. Lập báo cáo tài chính • Lập báo cáo tài chính tháng, quý và năm cho doanh nghiệp như báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình tài chính…;
• Phân tích, giải thích các số liệu tài chính cho ban lãnh đạo;
• Giải quyết các vấn đề trong báo cáo.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.
- Hiểu biết về luật thuế hiện hành và các quy định của Nhà nước liên quan đến thuế.
- Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tài chính chính xác và kịp thời.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các công cụ văn phòng như Excel.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Phương Linh Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ ăn trưa trong giờ làm việc.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Phương Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI