Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 67 Lê Hiến Mai, Phước Hải, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Xuất hóa đơn, Xử lý hóa đơn bán ra có sai sót
Sắp xếp, phân loại chứng từ theo Mục đích sử dụng, theo ngày tháng năm.
Xử lý hóa đơn mua vào sai địa chỉ, tên, tên hàng, thuế suất, chữ ký điện tử, mã cơ quan thuế, không hoạt động tại địa chỉ.
Kiểm tra nội dung hóa đơn mua vào, tìm hiểu xem hóa đơn mua vào làm gì, tư vấn khách các rủi ro về thuế.
Yêu cầu khách cung cấp hợp đồng mua hàng, hợp đồng thuê mặt bằng, thuê xe, hợp đồng bán hàng, biên bản bàn giao, nghiệm thu của những giao dịch có giá trị lớn, giao dịch mua TSCĐ....
Đăng ký khấu hao TSCĐ
Khai thuế thuê tài sản
Nhập liệu hóa đơn mua vào, bán ra, XNK...
Đối chiếu công nợ, hạch toán vay, lãi vay ngân hàng, hoặc bên khác
Hạch toán lương, BHXH: Tuân thủ quy định BHXH: làm từ 1 tháng trở lên phải đóng BHXH
Tính thuế TNCN, Đăng ký Mã số thuế cho NLĐ ngay khi trả lương.
Lập hợp đồng lao động, chấm công, bảng lương: Tuân thủ luật lao động: số giờ làm việc/ tuần; thưởng khi làm ngày lễ, nghỉ; (1 tuần nghỉ liên tục 24h, 1 ngày tăng ca không quá 14 tiếng, 1 tháng tăng ca không quá 30 tiếng....)
Xử lý âm kho, tính giá vốn, giá thành, lập định mức sản phẩm, dự toán công trình.
Tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCCD, chi phí trả trước
Xử lý lỗi và lập bút toán cuối kỳ để lên cân đối tài khoản theo file hướng dẫn CÔNG VIỆC CUỐI KỲ
Báo cáo thuế từng lần phát sinh (chuyển nhượng vốn, môn bài,...), tháng, quý, quyết toán thuế năm, lập BCTC năm, BCTC Vay ngân hàng.... Thông báo số thuế GTGT, TNDN , TNCN ... Phải nộp cho khách hàng. Tối ưu số thuế phải nộp

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc có tinh thần trách nhiệm
Tố nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, thuế.
Học hỏi nhanh, cầu tiến, chịu khó tham gia các lớp tuận huấn do công ty đào tạo hoặc công ty đăng ký khóa học online ĐẠI LÝ THUẾ....
Test IQ trước khi nhận vào làm.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT Thì Được Hưởng Những Gì

Được nhận lương tháng 13
Tham gia BHXH
Đi du lịch 1 năm/ lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 67 Lê Hiến Mai, Phước Hải, Nha Trang, Khán Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

