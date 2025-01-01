Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 67 Lê Hiến Mai, Phước Hải, TP Nha Trang

Xuất hóa đơn, Xử lý hóa đơn bán ra có sai sót

Sắp xếp, phân loại chứng từ theo Mục đích sử dụng, theo ngày tháng năm.

Xử lý hóa đơn mua vào sai địa chỉ, tên, tên hàng, thuế suất, chữ ký điện tử, mã cơ quan thuế, không hoạt động tại địa chỉ.

Kiểm tra nội dung hóa đơn mua vào, tìm hiểu xem hóa đơn mua vào làm gì, tư vấn khách các rủi ro về thuế.

Yêu cầu khách cung cấp hợp đồng mua hàng, hợp đồng thuê mặt bằng, thuê xe, hợp đồng bán hàng, biên bản bàn giao, nghiệm thu của những giao dịch có giá trị lớn, giao dịch mua TSCĐ....

Đăng ký khấu hao TSCĐ

Khai thuế thuê tài sản

Nhập liệu hóa đơn mua vào, bán ra, XNK...

Đối chiếu công nợ, hạch toán vay, lãi vay ngân hàng, hoặc bên khác

Hạch toán lương, BHXH: Tuân thủ quy định BHXH: làm từ 1 tháng trở lên phải đóng BHXH

Tính thuế TNCN, Đăng ký Mã số thuế cho NLĐ ngay khi trả lương.

Lập hợp đồng lao động, chấm công, bảng lương: Tuân thủ luật lao động: số giờ làm việc/ tuần; thưởng khi làm ngày lễ, nghỉ; (1 tuần nghỉ liên tục 24h, 1 ngày tăng ca không quá 14 tiếng, 1 tháng tăng ca không quá 30 tiếng....)

Xử lý âm kho, tính giá vốn, giá thành, lập định mức sản phẩm, dự toán công trình.

Tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCCD, chi phí trả trước

Xử lý lỗi và lập bút toán cuối kỳ để lên cân đối tài khoản theo file hướng dẫn CÔNG VIỆC CUỐI KỲ

Báo cáo thuế từng lần phát sinh (chuyển nhượng vốn, môn bài,...), tháng, quý, quyết toán thuế năm, lập BCTC năm, BCTC Vay ngân hàng.... Thông báo số thuế GTGT, TNDN , TNCN ... Phải nộp cho khách hàng. Tối ưu số thuế phải nộp

Làm việc có tinh thần trách nhiệm

Tố nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, thuế.

Học hỏi nhanh, cầu tiến, chịu khó tham gia các lớp tuận huấn do công ty đào tạo hoặc công ty đăng ký khóa học online ĐẠI LÝ THUẾ....

Test IQ trước khi nhận vào làm.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT Thì Được Hưởng Những Gì

Được nhận lương tháng 13

Tham gia BHXH

Đi du lịch 1 năm/ lần

