Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LIVIN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LIVIN
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH LIVIN

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH LIVIN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 5A Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Mô tả công việc
1.
Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ đầu vào đầu ra. Theo dõi, rà soát, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào, thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng.
Thực hiện, kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán vào phần mềm kế toán chính xác, đầy đủ, kịp thời và tuân thủ Luật quản lý thuế;
Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm.
Lập và kê khai các tờ khai, báo cáo thuế đúng thời gian quy định.
Lập báo cáo tài chính năm/ Lập quyết toán thuế năm
Thường xuyên cập nhật các chính sách và quy định mới của Luật thuế liên quan đến hoạt động của Công ty;
Tham gia, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có công việc phát sinh;
2. Tham mưu, tư vấn
Dự báo các rủi ro liên quan đến thuế và giải pháp khắc phục.
Tham mưu, tư vấn cho BGĐ Công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế.
Các công việc phát sinh khác của bộ phận kế toán và công ty

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính - kế toán;
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm
Có kinh nghiệm kế toán thuế lĩnh vực nhà hàng là một lợi thế
Khả năng đọc hiểu, viết tiếng Anh cơ bản
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.

Tại CÔNG TY TNHH LIVIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8,000,000 - 10,000,000VNĐ, phụ cấp ăn ca, lương T13, phép năm.
- BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc.
- Mỗi tuần nghỉ 1 ngày
- Review lương định kỳ hàng năm
- Chế độ phúc lợi: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ….
- Địa điểm làm việc: số 5A+5B Ngô Thời Nhiệm, Tân Lập, Nha Trang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIVIN

CÔNG TY TNHH LIVIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5A+5B Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

