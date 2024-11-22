Tuyển Kế toán tổng hợp Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Sài Gòn - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vinacomin Tower, 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Nghiên cứu, cụ thể hóa, hướng dẫn thi hành các chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán của Nhà nước, Bộ Tài chính cho đơn vị; cập nhập và phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan;

Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Ban trong công việc được phân công theo đúng quy định của BSH và Pháp luật hiện hành;

Trực tiếp tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán kịp thời, đầy đủ và đúng chế độ kế toán hiện hành của Tổng Công ty và đúng quy định của pháp luật, đúng quy trình nghiệp vụ, đảm bảo an toàn tài sản;

Theo dõi, kiểm tra công tác hạch toán kế toán các đơn vị thuộc vùng quản lý, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp:

+ Thực hiện quyết toán chi phí kinh doanh của các đơn vị theo đúng kế hoạch được giao, cảnh báo tình trạng chi vượt nguồn cho Giám đốc và Phụ trách kế toán đơn vị.

+ Thu thập chứng từ, kiểm tra, rà soát hạch toán các Đơn vị thành viên.

Thực hiện công tác đào tạo/ hướng dẫn theo công việc được phân công và tham gia thanh kiểm tra các đơn vị liên quan đến tài chính kế toán;

Quản lý và lưu trữ các tài liệu kế toán;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Ban.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán;

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán. Nắm vững Luật kế toán, Luật thuế;

Có khả năng tư vấn cho Lãnh đạo Ban về công tác tài chính, kế toán;

Khả năng quản lý công việc và làm việc độc lập/theo nhóm tốt;

Có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt;

Có khả năng chịu được áp lực công việc;

Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực của người làm công tác kế toán tài chính;

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point).

Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Sài Gòn - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6; Sáng 8h-12h, Chiều 13h-17h;

Lương: 12 - 17tr (tùy năng lực)

Thưởng tháng lương 13, Thưởng các dịp lễ/Tết;

Phụ cấp: ăn trưa, điện thoại;

Tham gia BHXH, BHYT. BHTN;

Được trang bị gói bảo hiểm sức khỏe BSH care.

Địa điểm làm việc: Tầng 24, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Sài Gòn - Hà Nội

