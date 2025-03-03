Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Thiết bị Giáo dục làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Thiết bị Giáo dục
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Thiết bị Giáo dục

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Thiết bị Giáo dục

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Trung Kính, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

– Nhập hóa đơn mua bán hàng hóa và chứng từ liên quan
– Nhận chứng từ, kê khai thuế, làm sổ sách, lập báo cáo tài chính
– Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.
– Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.
– Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.
– Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
– Tham gia hỗ trợ làm hồ sơ đấu thầu
– Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp và công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc (Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
– Ít nhất từ 3-5 năm kinh nghiệm trong công việc kế toán
– Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và vi tính văn phòng
– Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm
– Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Thiết bị Giáo dục Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương thỏa thuận khi phỏng vấn theo năng lực ứng viên
– Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
– Không gian làm việc hiện đại, sạch sẽ, thoáng mát, không khí trong lành
– Được đào tạo liên tục và phát triển nghề nghiệp
– Chế độ nghỉ lễ tết được nghỉ có hưởng lương theo luật lao động
– Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Thiết bị Giáo dục

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Thiết bị Giáo dục

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 104 đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

