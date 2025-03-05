Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Thực hiện công việc kế toán tổng hợp, báo cáo thuế, báo cáo tài chính.
- Cập nhật toàn bộ số liệu vào phần mềm kế toán hàng tháng.
- Chịu trách nhiệm làm báo cáo kê khai & quyết toán thuế.
- Kiểm soát hóa đơn mua hàng, xuất hóa đơn.
- Kiểm soát chi phí và quản lý công nợ.
- Quản lý thu chi, quỹ tiền mặt, tiền gửi và tiền vay.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp các trường chuyên nghành kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng sắp xếp, điều phối và quản lý công việc tốt.
- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
- Nhiệt tình, năng động, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn.
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng sắp xếp, điều phối và quản lý công việc tốt.
- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
- Nhiệt tình, năng động, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn.
Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 12.000.000 – 15.000.000/tháng.
- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc, máy tính.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.
- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm…
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00).
- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc, máy tính.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.
- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm…
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI