Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE
- Hà Nội: 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Kiểm soát- đối chiếu số liệu báo cáo định kỳ hàng tháng/quý/năm, đảm bảo số liệu kế toán đúng, đủ theo quy định của pháp luật
Lập các phần hành của báo cáo tài chính, báo cáo thuyết minh theo yêu cầu của cấp trên và quy định của cơ quan thuế
Phân tích số liệu báo cáo kế toán và đưa ra những cảnh báo rủi ro và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời.
Kiểm soát các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: doanh thu- chi phí trích lập dự phòng, các khoản đầu tư và các nghiệp vụ liên quan hoạt động nguồn vốn
Quản trị dòng tiền, tham mưu cùng Leader lập kế hoạch tài chính và ngân sách phân bổ của các dự án
Ra báo cáo P/L theo từng dự án hàng tháng/quý/năm
Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin, số liệu cần thiết cho công việc kế toán
Thường xuyên cập nhật các chính sách, quy định mới về kế toán, thuế phục vụ cho chuyên môn
Tham gia, xây dựng, kiểm thử đối với hệ thống phần mềm quản lý, kế toán đảm bảo luôn được cập nhật và tối ưu các tính năng
Lưu trữ dữ liệu kế toán công ty theo quy định.
Công việc khác liên quan theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan từ 3 năm trở lên.
Kiến thức: Biết tổng hợp và phân tích số liệu trong báo cáo; Có kiến thức cơ bản về công nghệ ứng dụng trong vận hành kế.
Tính cách: Là người có tính kỷ luật, cẩn thận, biết sắp xếp công việc và xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng quý trong quỹ 3% lợi nhuận công ty
Thưởng năm trong quỹ 2% lợi nhuận công ty.
Được hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000đ/ suất ăn tại bếp ăn công ty
Được làm việc trong môi trường tôn trọng cá nhân và nhiệt huyết cao với công việc, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần dám nghĩ dám làm, chí tiến thủ & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức. Môi trường làm việc tích cực thu nhập tốt hơn so với thị trường và mang lại nhiều giá trị sức khoẻ cho xã hội và cộng đồng.
ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về hàng tháng.
Được làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc sức khoẻ
Teambuilding, du lịch trong và ngoài nước
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, quý, năm, lương tháng 13, thưởng tết…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
