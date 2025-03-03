Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Kiểm soát- đối chiếu số liệu báo cáo định kỳ hàng tháng/quý/năm, đảm bảo số liệu kế toán đúng, đủ theo quy định của pháp luật

Lập các phần hành của báo cáo tài chính, báo cáo thuyết minh theo yêu cầu của cấp trên và quy định của cơ quan thuế

Phân tích số liệu báo cáo kế toán và đưa ra những cảnh báo rủi ro và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời.

Kiểm soát các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: doanh thu- chi phí trích lập dự phòng, các khoản đầu tư và các nghiệp vụ liên quan hoạt động nguồn vốn

Quản trị dòng tiền, tham mưu cùng Leader lập kế hoạch tài chính và ngân sách phân bổ của các dự án

Ra báo cáo P/L theo từng dự án hàng tháng/quý/năm

Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin, số liệu cần thiết cho công việc kế toán

Thường xuyên cập nhật các chính sách, quy định mới về kế toán, thuế phục vụ cho chuyên môn

Tham gia, xây dựng, kiểm thử đối với hệ thống phần mềm quản lý, kế toán đảm bảo luôn được cập nhật và tối ưu các tính năng

Lưu trữ dữ liệu kế toán công ty theo quy định.

Công việc khác liên quan theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Ưu tiên ứng viên: Đại học Thương mại, Kinh Tế Quốc Dân, Học Viện Tài Chính

Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan từ 3 năm trở lên.

Kiến thức: Biết tổng hợp và phân tích số liệu trong báo cáo; Có kiến thức cơ bản về công nghệ ứng dụng trong vận hành kế.

Tính cách: Là người có tính kỷ luật, cẩn thận, biết sắp xếp công việc và xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 18.000.000đ - 22.000.000đ

Thưởng quý trong quỹ 3% lợi nhuận công ty

Thưởng năm trong quỹ 2% lợi nhuận công ty.

Được hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000đ/ suất ăn tại bếp ăn công ty

Được làm việc trong môi trường tôn trọng cá nhân và nhiệt huyết cao với công việc, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần dám nghĩ dám làm, chí tiến thủ & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức. Môi trường làm việc tích cực thu nhập tốt hơn so với thị trường và mang lại nhiều giá trị sức khoẻ cho xã hội và cộng đồng.

ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về hàng tháng.

Được làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc sức khoẻ

Teambuilding, du lịch trong và ngoài nước

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, quý, năm, lương tháng 13, thưởng tết…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

