Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 40, ngõ 245 Mai Dịch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tập hợp, sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán một cách khoa học

- Bóc tách chi phí cho từng Công trình

- Cân đối lãi lỗ cho từng công trình;

- Hạch toán, theo dõi và tập hợp các chi phí cho công trình theo yêu cầu

- Kiểm tra đối soát các báo cáo quý và BCTC

- Tư vấn, phân tích tình hình kinh doanh, đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro cho DN;

- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế

- Một số các yc khác của ban lãnh đạo

- Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 1995-1985

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

- Yêu cầu kinh nghiệm 5-7 năm làm việc ở công ty xây dựng, đã từng quyết toán thuế

- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 01 tháng

- Lương thỏa thuận theo năng lực, được hưởng lương tháng 13, đóng BHXH theo quy định nhà nước.

- Được tăng lương định kỳ theo quy chế của công ty

- Được hưởng đầy đủ các khoản tiền thưởng lễ, tết theo quy định

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG

