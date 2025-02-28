Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC
- Hà Nội: TT09, Nam Đô Complex 609 Trương Định, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày.
- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Thực hiện, soát xét các Phiếu xuất kho hàng bán, vật tư, văn phòng phẩm sử dụng hàng ngày trước khi chuyển cho bộ phận kho
- Xuất hóa đơn GTGT (bán hàng, quà tặng, khuyến mại, tri ân, hàng luân chuyển giữa các đơn vị) và gửi cho khách hàng và các bộ phận liên quan.
- Tổng hợp tất cả các hóa đơn đầu ra phát sinh trong tháng.
- Lập và nộp tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN... và các loại thuế khác nếu cần nộp báo cáo theo tháng.
- Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, đại lý, khách hàng...
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 02 năm trở lên
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa, sử dụng thành thạo máy tính
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần
Được tham gia các chương trình đào tạo để trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)
Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép năm, thưởng Lễ Tết (theo quy định Công ty), thưởng Nhân viên xuất sắc, thưởng thâm niên.
Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty: đá bóng, team building, dã ngoại, du lịch, ...
Được hưởng chế độ ưu đãi khi mua sản phẩm của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
