Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT09, Nam Đô Complex 609 Trương Định, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày.

- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Thực hiện, soát xét các Phiếu xuất kho hàng bán, vật tư, văn phòng phẩm sử dụng hàng ngày trước khi chuyển cho bộ phận kho

- Xuất hóa đơn GTGT (bán hàng, quà tặng, khuyến mại, tri ân, hàng luân chuyển giữa các đơn vị) và gửi cho khách hàng và các bộ phận liên quan.

- Tổng hợp tất cả các hóa đơn đầu ra phát sinh trong tháng.

- Lập và nộp tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN... và các loại thuế khác nếu cần nộp báo cáo theo tháng.

- Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, đại lý, khách hàng...

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính,...

Kinh nghiệm 02 năm trở lên

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa, sử dụng thành thạo máy tính

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Trao đổi khi phỏng vấn

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần

Được tham gia các chương trình đào tạo để trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép năm, thưởng Lễ Tết (theo quy định Công ty), thưởng Nhân viên xuất sắc, thưởng thâm niên.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty: đá bóng, team building, dã ngoại, du lịch, ...

Được hưởng chế độ ưu đãi khi mua sản phẩm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin