Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 03 Toà 69 Nguyễn Hy Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kế toán tổng hợp cho doanh nghiệp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực dịch vụ, sự kiện.

Kê khai và nộp báo cáo thuế hàng quý.

Theo dõi các khoản phải nộp ngân sách và nộp định kỳ

Lập và nộp báo cáo tài chính năm.

Quản lý thu chi tiền mặt và tiền gửi của công ty.

Theo dõi và thu hồi công nợ phải thu

Theo dõi, báo cáo thu chi dự án

Theo dõi và thanh toán các khoản phải trả nhà cung cấp.

Lập báo cáo kết quả kinh doanh / BCTC hoặc khi có yêu cầu từ quản lý.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán Tổng hợp.

Ứng viên có kinh nghiệm làm về lĩnh vực dịch vụ, tổ chức sự kiện là 1 lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán mua hàng

Nhanh nhẹn, có kỹ năng trao đổi, giao tiếp với khách hàng và sếp.

• Lương đàm phán + lương tháng 13 theo quy định

• Thưởng dự án (20 - 40tr) và được trả định kỳ vào 2 kỳ/ năm.

• Thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định chung của công ty

• Bảo hiểm theo quy định nhà nước.

• Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho CBNV làm thâm niêm đủ 3 năm chính thức trở lên

• 12 ngày nghỉ phép khi trở thành nhân viên chính thức của công ty

• Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

• Nghỉ wellbeing.

• Tham gia các hoạt động liên hoan, tiệc mừng thành lập, tiệc mừng doanh số & các dịp đặc biệt của công ty , teambuilding….

• Đồ ăn nhẹ, đồ uống, snack phục vụ trong các hoạt động social hoặc training toàn công ty

• Cơ hội tham gia các giải thưởng thi đua trong công ty

