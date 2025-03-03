Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Omotenashi Saigon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Omotenashi Saigon
Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Phường Cống Vị,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Kiểm soát chứng từ; hồ sơ thanh toán của Công ty đảm bảo được tính chính xác, kịp thời, hợp pháp.
- Tính lương hàng tháng
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến Tài chính, Kiểm toán, Kế toán…
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Kế toán doanh thu, phải thu/Kế toán Tổng hợp
- Có thể đọc hiểu tiếng anh, giao tiếp cơ bản…
- Sử dụng tốt Excel
- Nắm vững chuẩn mực kế toán, có thể chủ động đưa các hướng xử lý, hạch toán cho các nghiệp vụ mới
- Nắm vững quy trình bán hàng, quy trình ghi nhận doanh thu, hóa đơn VAT…
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Kế toán doanh thu, phải thu/Kế toán Tổng hợp
- Có thể đọc hiểu tiếng anh, giao tiếp cơ bản…
- Sử dụng tốt Excel
- Nắm vững chuẩn mực kế toán, có thể chủ động đưa các hướng xử lý, hạch toán cho các nghiệp vụ mới
- Nắm vững quy trình bán hàng, quy trình ghi nhận doanh thu, hóa đơn VAT…
Tại Công Ty TNHH Omotenashi Saigon Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương chính thức: thỏa thuận, tối thiểu từ 14.000.000 đồng/ tháng
- Thưởng: theo chính sách hiện hành của công ty.
- Ký hợp đồng lao động.
- Đóng BHXH theo qui định.
- Thời gian thử việc: tối đa 02 tháng.
- Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.
- Ngày nghỉ: Lễ, Tết, phép năm theo quy định,...
- Công ty đang phát triển có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Thưởng: theo chính sách hiện hành của công ty.
- Ký hợp đồng lao động.
- Đóng BHXH theo qui định.
- Thời gian thử việc: tối đa 02 tháng.
- Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.
- Ngày nghỉ: Lễ, Tết, phép năm theo quy định,...
- Công ty đang phát triển có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Omotenashi Saigon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
