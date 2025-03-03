Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Omotenashi Saigon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phường Cống Vị,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Kiểm soát chứng từ; hồ sơ thanh toán của Công ty đảm bảo được tính chính xác, kịp thời, hợp pháp.

- Tính lương hàng tháng

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến Tài chính, Kiểm toán, Kế toán…

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Kế toán doanh thu, phải thu/Kế toán Tổng hợp

- Có thể đọc hiểu tiếng anh, giao tiếp cơ bản…

- Sử dụng tốt Excel

- Nắm vững chuẩn mực kế toán, có thể chủ động đưa các hướng xử lý, hạch toán cho các nghiệp vụ mới

- Nắm vững quy trình bán hàng, quy trình ghi nhận doanh thu, hóa đơn VAT…

Tại Công Ty TNHH Omotenashi Saigon Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: thỏa thuận, tối thiểu từ 14.000.000 đồng/ tháng

- Thưởng: theo chính sách hiện hành của công ty.

- Ký hợp đồng lao động.

- Đóng BHXH theo qui định.

- Thời gian thử việc: tối đa 02 tháng.

- Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

- Ngày nghỉ: Lễ, Tết, phép năm theo quy định,...

- Công ty đang phát triển có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Omotenashi Saigon

