Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Fahaza Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ

Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh

Thực hiện nộp thuế đúng hạn, hạch toán và vào sổ kế toán thuế

Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm.

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác.

Tính thuế phát sinh trong tháng.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế.

Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Chịu khó, có trách nhiệm trong công việc

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tại Công ty cổ phần Fahaza Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ, theo quy định của nhà nước

Hưởng lương tháng 13, Thưởng lễ tết theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Fahaza Việt Nam

