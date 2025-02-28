Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Fahaza Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Fahaza Việt Nam
- Hà Nội: số 22 Bãi sậy , ngõ 195 Quang Trung, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ
Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh
Thực hiện nộp thuế đúng hạn, hạch toán và vào sổ kế toán thuế
Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm.
Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác.
Tính thuế phát sinh trong tháng.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế.
Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu khó, có trách nhiệm trong công việc
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Tại Công ty cổ phần Fahaza Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương tháng 13, Thưởng lễ tết theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Fahaza Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
