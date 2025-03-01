Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12 - 14 Galaxy 6, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Công tác tổng hợp:

Kiểm tra, hạch toán, đối chiếu các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Lập báo cáo tài chính theo tháng/quý/năm, báo cáo quản trị theo yêu cầu

Quản lý hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán theo đúng quy định.

Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu và xử lý chênh lệch.

Chuẩn bị hồ sơ, giải trình số liệu khi có kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập

Các công việc khác do Kế toán trưởng giao phó.

Công tác thuế:

Tập hợp, kiểm tra và lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế môn bài, thuế nhà thầu.

Quyết toán thuế theo định kỳ, làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo hợp lệ trước khi hạch toán.

Làm việc với cơ quan thuế khi có quyết toán, kiểm tra.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các trường về tài chính, kinh tế,...

Kinh nghiệm: 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Am hiểu Luật Thuế, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Fast...) và excel.

Hoàn thành công việc với tiêu chuẩn cao về thời gian, chất lượng, hiệu quả.

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và phát triển với công việc..

Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 18.000.000đ - 20.000.000đ/tháng + 720.000 Phụ cấp ăn trưa

Lương cứng từ 18.000.000đ - 20.000.000đ/tháng

+ 720.000 Phụ cấp ăn trưa

Thưởng tất cả các ngày lễ, Tết dương, Tết âm theo chế độ công ty.

Đóng BHXH sau thử việc, hưởng mọi quyền lợi theo như quy định Nhà nước.

Hưởng quỹ đào tạo lên tới 3.000.000vnđ/năm.

Hỗ trợ khám sức khỏe 1.700.000 vnđ/năm.

Hưởng 01 tháng lương thứ 13.

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần.

Du lịch, teambuilding trong và ngoài nước 1-2 lần/năm.

Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, … theo quy định công ty.

Khu vực pantry giải trí, thư giãn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.