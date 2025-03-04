Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà E3A ngõ 2 Trần Kim Xuyến, Trung Hoà,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Lập dự toán, báo giá các công trình nội thất theo form có sẵn
Làm hợp đồng thiết kế, thi công
Theo dõi đối chiếu công nợ với đối tác, thầu phụ
Báo cáo tuần, tháng, quý theo yêu cầu
Quản lý việc xuất, nhập, hóa đơn GTGT
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bóc dự toán, khối lượng về nội thất là một lợi thế
Sử dụng tốt Excel, phần mềm Kế toán
Có tinh thần trách nhiệm với công việc
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp
Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
Chịu được áp lực trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm: 9 triệu - 13 triệu (tùy theo năng lực)
Được đóng bảo hiểm BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Du lịch, nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng lễ, tháng 13
Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật, nghỉ phép năm và ngày lễ Tết
Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm
Cơ hội gắn bó, làm việc lâu dài tại Công ty và cơ hội thăng tiến
Có lương thâm niên sau 2 năm gắn bó tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT
