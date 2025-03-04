Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà E3A ngõ 2 Trần Kim Xuyến, Trung Hoà,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Kế toán tổng hợp

Lập dự toán, báo giá các công trình nội thất theo form có sẵn

Làm hợp đồng thiết kế, thi công

Theo dõi đối chiếu công nợ với đối tác, thầu phụ

Báo cáo tuần, tháng, quý theo yêu cầu

Quản lý việc xuất, nhập, hóa đơn GTGT

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm bóc dự toán, khối lượng về nội thất là một lợi thế

Sử dụng tốt Excel, phần mềm Kế toán

Có tinh thần trách nhiệm với công việc

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 9 triệu - 13 triệu (tùy theo năng lực)

Được đóng bảo hiểm BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Du lịch, nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng lễ, tháng 13

Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật, nghỉ phép năm và ngày lễ Tết

Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm

Cơ hội gắn bó, làm việc lâu dài tại Công ty và cơ hội thăng tiến

Có lương thâm niên sau 2 năm gắn bó tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT

