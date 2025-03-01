Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15 - VP2, Tòa nhà Sun Square, số 21 lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Xử lý, hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư đầu kỳ, cuối kỳ có hợp lý và khớp với các báo cáo chi tiết.

Phân bỏ khấu hao TSCD, CCDC, chi phí trả trước theo đúng quy định.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và báo cáo trưởng phòng hàng tháng.

Kết chuyển các bút toán cuối kỳ kế toán, lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm gửi Ngân hàng, cơ quan thuế.

Lập tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN theo tháng, quý. Quyết toán thuế TNCN, TNDN theo năm.

Cung cấp số liệu khi có yêu cầu của cấp Lãnh đạo.

Giả trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu.

Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo. kiến nghị và đề xuất biện pháp cải tiên, khắc phục.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng và Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, tài chính..

Kinh nghiệm: Từ 3 - 5 năm về kế toán tổng hợp.

Am hiểu về luật thuế, kế toán, ưu tiên đã có kinh nghiệm quyết toán thuế.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt, có kỹ năng làm các báo cáo.

Tư duy nhanh nhẹn, giáo tiếp tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và việc nhóm tốt, chịu áp lực trong công việc

Ưu tiên Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (Đọc - hiểu tốt).

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:13.000.000 – 18.000.000 (có thể thỏa thuận theo năng lực)

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên;

Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống;

Thưởng 2 lần, năm + các chế độ phúc lợi khác;

Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động;

Đóng BHXH ngay sau khi ký HĐLĐ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company

