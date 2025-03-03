Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu

Mức lương 15 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 25 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 27 Triệu

1. Thu thập và xử lý các chứng từ, số liệu kế toán trên phần mềm kế toán

2. Xử lý số liệu trên sàn thương mại điện tử

3. Theo dõi và quản lý công nợ

4. Theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ,...

5. Theo dõi nhập xuất tồn của nguyên vật liệu, hàng hóa

6. Tham gia các công tác báo cáo định kỳ,...

7. Tham mưu về cân đối tài chính, dòng tiền cùng công ty...

• Có ít nhất 4 đến 5 năm kinh nghiệm làm kế toán

• Kiến thức vững về luật thuế Việt Nam và quốc tế.

• Khả năng phân tích và tổng hợp báo cáo tài chính.

• Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và Microsoft Excel thành thạo.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Đặc biệt chúng tôi ưu tiên:

• Có thể có kinh nghiệm trong việc quyết toán quốc tế, làm việc tại các công ty có yếu tố nước ngoài, hiểu biết về các quy trình kế toán quốc tế và hệ thống báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

• Hoặc sở hữu chứng chỉ kế toán kiểm toán quốc tế như CFA, ACCA, CMA, hoặc các chứng chỉ tương đương, chứng minh khả năng chuyên môn cao trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 18,000,000 – 30,000,000 VND/tháng tùy theo kinh nghiệm và trình độ chuyên môn dựa theo các yêu cầu trên

• Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả cuối năm.

• Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

• Cơ hội thăng tiến trong công việc

• Các chế độ đãi ngộ và phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

